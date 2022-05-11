Тарасенко забросил три шайбы в пятом матче серии первого раунда плей-офф

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко забросил три шайбы в пятом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ против «Миннесота» (5:2).

30-летний форвард был признан первой звездой встречи.

Предлагаме вашему вниманию видео всех голов российского хоккеиста:

Leave it to Vladimir Tarasenko to finish the night with an @Enterprise hat trick. ? #StanleyCup pic.twitter.com/VXl7iaazMD — NHL (@NHL) May 11, 2022

Всего в нынешнем плей-офф Тарасенко провел 5 матчей и набрал 5 (4+1) очков.

Счет в серии между командами стал 3-2 в пользу «Блюз». Шестой матч серии пройдет в Сент-Луисе 13 мая (начало — в 04.30 мск).