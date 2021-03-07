Форвард «Сент-Луиса Владимир Тарасенко прокомментировал возвращение после травмы в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса» (4:3 ОТ).

«Просто выходить на лед — это настоящая привилегия. Мне этого не хватало. Этот день стал для меня запоминающимся. Чувство очень приятно, врать не буду», — приводит слова Тарасенко официальный сайт НХЛ.

Тарасенко провел первый матч в сезоне после травмы и закончил встречу с 4 бросками в створ с показателем полезности «-2».

Это был первый матч для Тарасенко с 15 августа 2020 года. Форвард восстановился после третьей операции на левом плече.