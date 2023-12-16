Тарасенко пропустит матч «Оттавы» с «Далласом» по семейным обстоятельствам

Нападающий «Оттавы» Владимир Тарасенко пропустит матч регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа», сообщает пресс-служба «Сенаторз».

32-летний россиянин не сможет выйти на лед по семейным обстоятельствам. Его заменит Рурк Шартье.

В сезоне-2023/24 Тарасенко набрал 19 (6+13) очков в 24 матчах за «Оттаву» в регулярном чемпионате НХЛ.