Крайдер вышел на третье место по голам за «Рейнджерс» в истории клуба

Нападающий «Рейнджерс» Крис Крайдер сравнял счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» — 1:1.

Форвард отличился в конце первого периода встречи.

Этот гол стал для него 280-м за команду из Нью-Йорка. Крайдер вышел на третье место по числу заброшенных шайб за «Рейнджерс» в истории клуба и сравнялся по этому показателю с Адамом Грэйвсом.

Рекорд по голам за «Рейнджерс» принадлежит Роду Жильберу (406).