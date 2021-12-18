Тарасенко прокомментировал дубль в ворота «Далласа» и высказался о своей результативности

Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко прокомментировал победу над «Далласом» (4:1) и оценил свою результативность.

«Победа — это весело. У нас есть и хорошее настроение, и уверенность в себе. Очень здорово, когда мы продолжаем побеждать. Нам предстоит тяжелая поездка, начиная с воскресенья, когда мы отправимся в Виннипег. Так что мы с нетерпением ждем следующей игры



У меня было много голевых шансов в первых 29 матчах чемпионата. Но так бывает, когда ты иногда не можешь забить. Тогда ты должен и дальше работать над своим броском, идти к воротам, и у тебя всё получится. Да, со мной всё в порядке», — приводит официальный сайт НХЛ слова Тарасенко.

В сезоне-2021/22 Тарасенко набрал 28 (11+17) очков в 30 матчах. Сегодня россиянин отличился дублем в игре с «Далласом».