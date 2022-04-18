Тарасенко продлил голевую серию до пяти матчей и повторил свой рекорд в НХЛ

Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла».

30-летний россиянин продлил голевую серию до пяти матчей, набрав 13 (8+5) очков. Тарасенко повторил собственный рекорд в лиге, установленный в период с 14 декабря по 1 января и в сезоне-2015/16.

Только два игрока «Сент-Луиса» забили в пяти матчах подряд несколько раз за сезон: Брейден Шенн (2 раза в сезоне-2019/20) и Бретт Халл (2 раза в 1992/93, 2 раза в 1991/92 и 4 раза в 1990/91).