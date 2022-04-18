«Филадельфия» потерпела пятое поражение подряд, уступив «Баффало». У Проворова ассист

«Филадельфия» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступила «Баффало» со счетом 3:5.

В составе «Флайерз» отличились Кевин Хейс, Ноа Кейтс и Зак Макивен, Иван Проворов отметился результативной передачей. У «Сэйбрз» по дублю оформили Виктор Олофссон и Тэйг Томпсон, еще одну шайбу забросил Андерс Бьорк.

«Филадельфия» потерпела пятое поражение подряд и с 57 очками расположилась на 15-м месте в Восточной конференции. «Баффало» с 69 очками — на 11-й строчке.