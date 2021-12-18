Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа» (4:1).

Россиянин отличился дублем в игре против «Старз».

Третьей звездой матча стал еще один россиянин, Павел Бучневич, на счету которого две результативных передачи. Форвард поучаствовал в обеих шайбах Владимира Тарасенко

Первой звездой стал вратарь «Сент-Луиса» Чарли Линдгрен, который отразил 26 из 27 бросков по своим воротам.