Тарасенко признан второй звездой матча с «Далласом», Бучневич — третья звезда
06:45
Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа» (4:1).
Россиянин отличился дублем в игре против «Старз».
Третьей звездой матча стал еще один россиянин, Павел Бучневич, на счету которого две результативных передачи. Форвард поучаствовал в обеих шайбах Владимира Тарасенко
Первой звездой стал вратарь «Сент-Луиса» Чарли Линдгрен, который отразил 26 из 27 бросков по своим воротам.
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