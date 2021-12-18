Дубль Тарасенко и гол Барбашева помогли «Сент-Луису» обыграть «Даллас»

«Сент-Луис» обыграл «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

В составе «Блюз» дублем отличился Владимир Тарасенко, по одной шайбе забросили Иван Барбашев и Логан Браун. Отметим, что в обеих шайбах Тарасенко поучаствовал Павел Бучневич, у него две результативных передачи. Барбашев сделал один голевой пас. Единственную шайбу «Старз» забросил Джейсон Робертсон.

«Даллас» потерпел четвертое поражение подряд.

Владимир Тарасенко был признан второй звездой матча, Павел Бучневич стал третьей звездой встречи.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Даллас» — 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)

Голы: Браун — 3 (Парэйко, О`Райлли), 23:35 — 1:0. Тарасенко — 10 (Бучневич, Барбашев), 39:49 — 2:0. Робертсон — 9 (Клингберг, Павелски), 52:11 — 2:1. Тарасенко — 11 (бол., Бучневич, Крюг), 55:37 — 3:1. Барбашев — 11 (п.в.), 57:17 — 4:1.

Нереализованный буллит: Бучневич (Сент-Луис), 46:16.

Вратари: Линдгрен — Холтби (56:59 — 57:17).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 34 (9+12+13) — 27 (6+9+12).

Наши: Барбашев (17.29/4/+1), Бучневич (16.47/2/+1), Тарасенко (14.14/4/+1), Торопченко (11.27/2/0) — Гурьянов (10.03/3/0), Радулов (20.13/2/-2).

18 декабря. Сент-Луис. Enterprise Center.