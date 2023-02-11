Тарасенко признан первой звездой матча «Рейнджерс» — «Сиэтл»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Рейнджерс» — «Сиэтл» (6:3). Все трое были выбраны из состава победителей.

Первой звездой встречи признан российский нападающий Владимир Тарасенко. 31-летний россиянин на 6-й минуте забросил первую шайбу за новую команду.

Второй звездой стал форварда Венсан Трошек. На его счету гол и голевая передача.

Замкнул тройку нападающий Каапо Какко, который набрал 2 (1+1) очка.