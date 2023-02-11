Дебютный гол Тарасенко помог «Рейнджерс» победить «Сиэтл»
«Рейнджерс» выиграл у «Сиэтла» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3. Команда из Нью-Йорка одержала четвертую победу подряд.
В составе победителей голом отметился российский нападающий Владимир Тарасенко. Для него эта шайба стала дебютной за команду. Ему ассистировал соотечественник Артемий Панарин.
Российский голкипер Игорь Шестеркин отразил 26 из 29 бросков по своим воротам.
«Рейнджерс» набрали 68 очков и идут на 6-й строчке в Восточной конференции. «Сиэтл» с 63 очками занимают 5-ю строчку в Западной конференции.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|51
|34
|17
|76
|2
|Нью-Джерси
|51
|34
|17
|72
|3
|Рейнджерс
|52
|30
|22
|68
|4
|Вашингтон
|53
|27
|26
|60
|5
|Питтсбург
|50
|25
|25
|59
|6
|Айлендерс
|55
|27
|28
|59
|7
|Филадельфия
|53
|22
|31
|53
|8
|Коламбус
|51
|15
|36
|34
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|51
|39
|12
|83
|2
|Торонто
|52
|31
|21
|70
|3
|Тампа-Бэй
|51
|33
|18
|68
|4
|Флорида
|54
|26
|28
|58
|5
|Баффало
|50
|26
|24
|56
|6
|Детройт
|50
|22
|28
|52
|7
|Оттава
|50
|24
|26
|51
|8
|Монреаль
|51
|20
|31
|44
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|53
|30
|23
|70
|2
|Виннипег
|52
|32
|20
|65
|3
|Колорадо
|50
|27
|23
|58
|4
|Миннесота
|51
|27
|24
|58
|5
|Нэшвилл
|49
|24
|25
|54
|6
|Сент-Луис
|51
|23
|28
|49
|7
|Аризона
|51
|17
|34
|40
|8
|Чикаго
|49
|15
|34
|35
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|53
|31
|22
|66
|2
|Эдмонтон
|52
|29
|23
|63
|3
|Сиэтл
|52
|29
|23
|63
|4
|Лос-Анджелес
|53
|28
|25
|63
|5
|Калгари
|52
|24
|28
|58
|6
|Ванкувер
|52
|21
|31
|46
|7
|Сан-Хосе
|53
|16
|37
|43
|8
|Анахайм
|52
|17
|35
|40
Результаты / календарь
28.01
29.01
30.01
31.01
1.02
2.02
7.02
8.02
9.02
10.02
11.02
12.02
14.02
15.02
16.02
17.02
|11.02
|03:00
|
Коламбус – Торонто
|- : -
|11.02
|03:00
|
Рейнджерс – Сиэтл
|6 : 3
|11.02
|04:30
|
Чикаго – Аризона
|- : -
|11.02
|06:00
|
Анахайм – Питтсбург
|- : -
|11.02
|20:00
|
Детройт – Ванкувер
|- : -
|11.02
|20:30
|
Баффало – Калгари
|- : -
|11.02
|20:30
|
Монреаль – Айлендерс
|- : -
|11.02
|20:30
|
Оттава – Эдмонтон
|- : -
|11.02
|20:30
|
Филадельфия – Нэшвилл
|- : -
|11.02
|21:00
|
Даллас – Тампа-Бэй
|- : -
|11.02
|23:30
|
Бостон – Вашингтон
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|52
|94
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|50
|76
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|51
|76
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|52
|41
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|51
|38
|
|
Джек Хьюз
Нью-Джерси
|50
|35
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|33
|1.90
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|40
|2.22
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|21
|2.26
Новости