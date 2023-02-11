Дебютный гол Тарасенко помог «Рейнджерс» победить «Сиэтл»

«Рейнджерс» выиграл у «Сиэтла» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3. Команда из Нью-Йорка одержала четвертую победу подряд.

В составе победителей голом отметился российский нападающий Владимир Тарасенко. Для него эта шайба стала дебютной за команду. Ему ассистировал соотечественник Артемий Панарин.

Российский голкипер Игорь Шестеркин отразил 26 из 29 бросков по своим воротам.

«Рейнджерс» набрали 68 очков и идут на 6-й строчке в Восточной конференции. «Сиэтл» с 63 очками занимают 5-ю строчку в Западной конференции.