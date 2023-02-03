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Сегодня, 06:48

Тарасенко о возможном обмене: «Я сосредоточен на играх. «Сент-Луис» еще может изменить ситуацию»

Сергей Разин
корреспондент
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Владимир Тарасенко.
Фото НХЛ

Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко поделился мнением о своем возможном обмене.

«Я сосредоточен на играх. Не думаю, что мне следует тратить свое время и энергию, чтобы сосредоточиться на вещах, которые я не могу контролировать. Вы можете спросить генерального менеджера Дуга Армстронга, что произойдет. Я не считаю, что сезон для нас проходит хорошо, все это знают, но время еще есть. У нас есть вера в комнату и лично в мою ситуацию, вы можете спросить об этом Дуга. Все зависит от него. Просто продолжайте верить, и я действительно верю, что мы еще можем изменить ситуацию», — приводит слова Тарасенко официальный сайт НХЛ.

Ранее сообщалось, что «Нью-Джерси» проявляет интерес к Тарасенко.

На данный момент «Сент-Луис» с 49 очками занимает 11-е место в Восточной конференции, отставая от восьмой строчки на 8 очков.

Владимир Тарасенко (хоккей)
НХЛ
ХК Сент-Луис Блюз
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