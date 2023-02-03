Шестеркин: «Если бы я сказал Сорокину 10 лет назад, что мы будем на Матче звезд НХЛ, он бы ответил, что это шутка»

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин поделился впечатлениями о того, что он вместе с вратарем «Айлендерс» Ильей Сорокиным примут участие в Матче звезд НХЛ-2023.

«Это удивительно. Если бы я сказал ему 10 лет назад, что мы будем участвовать в Матче звезд НХЛ, он бы ответил: «Да ладно, это же шутка». Он отличный парень. На наших матчах всегда слишком много давления, потому что наши фанаты хотят победить «Айлендерс», — приводит слова Шестеркина официальный сайт НХЛ.

Шестеркин и Сорокин будут представлять Столичный дивизион на Матче звезд НХЛ. Также оба россиянина примут участие в совместном конкурсе.