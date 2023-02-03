Овечкин: «По завершении карьеры мы с Кросби выпьем пару кружек пива и поговорим обо всем»

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин поделился мнением о соперничестве с форвардом «Питтсбурга» Сидни Кросби.

«Я думаю, что ему все еще нравится играть. Я все еще наслаждаюсь игрой в хоккей, и я почти уверен, что когда мы с ним завершим карьеры, мы просто вместе выпьем пару кружек пива и поговорим обо всем, что произошло за последние 15-16 лет. Я думаю, что для хоккея прошлых и будущих поколений здорово видеть такое сравнение, такую битву между нами двумя, двумя клубами. Я думаю, что это здорово для игры.

Мы хорошие друзья, можем позвонить друг другу. Если у него впереди какие-то вехи, и он их достигает, я звоню и посылаю ему сообщение. Первые пару лет это были совсем другие отношения. Мы повзрослели», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

Овечкин и Кросби примут участие в Матче звезд НХЛ-2023. 37-летний россиянин почувствует в конкурсах на самый сильный бросок и самый красивый буллит. Овечкин будет исполнять буллиты вместе с Кросби.