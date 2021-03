Тарасенко набрал два очка во встрече против «Сан-Хосе». Видео

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко 9 марта набрал два очка в матче регулярного сезона НХЛ против «Сан-Хосе».

В первом периоде форвард отдал результативную передачу на финна Нико Микколу, который забросил первую шайбу в карьере в НХЛ.

Niko Mikkola will never forget this one.



Congratulations on No. 1. #stlblues pic.twitter.com/PmBIydpZQ1