«Тампа» заключила контракт с молодым защитником

«Тампа» заключила контракт с защитником Декланом Карлайлом. Соглашение рассчитано на два года, сообщает сайт клуба.

We've signed college free agent defenseman Declan Carlile of Merrimack College to a two-year, entry-level contract.



?: https://t.co/tX70TaHjOj pic.twitter.com/0sLA905TnK — Tampa Bay Lightning (@TBLightning) March 16, 2022

21-летний игрок обороны не был выбран на драфте НХЛ ни одним клубом.

Последние несколько сезонов он выступал за команду колледжа Мерримака. В этом сезоне NCAA он провел 35 матчей и набрал 24 (7+17) очка.