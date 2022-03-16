Травма Чикрана оказалась не такой серьезной. «Бостон» и «Лос-Анджелес» являются основными претендентами на игрока

Травма защитника «Аризоны» оказалась не такой серьезной

Травма защитника «Аризоны» Джейкоба Чикрана оказалась не такой серьезной, как предполагалось ранее. Игрок может выйти на лед уже в начале следующей недели, сообщает журналист Даррен Дрегер.

Однако велика вероятность, но он все же больше не сыграет за «Койотов», так как клуб ведет активные переговоры по обмену игрока. Основными претендентами на 23-летнего защитника называются «Лос-Анджелес» и «Бостон».

Его контракт с кэпхитом 4,6 миллиона долларов действует до окончания сезона-2024/25.

На счету защитника 21 (7+14) очко в 47 играх нынешнего сезона при полезности «минус 20».