«Тампа» забрала с драфта отказов нападающего «Флориды» Балцерса

«Тампа» забрала с драфта отказов нападающего «Флориды» Рудолфа Балцерса, сообщает TSN.

Хоккеист оказался на драфте отказов, так как «Пантерам» нужно было освободить место в составе для восстановившегося после травмы защитника Аарона Экблада.

25-летний форвард в нынешнем сезоне провел 14 матчей, в которых набрал 4 (2+2) очка.