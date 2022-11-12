Кравцов пропустит матч против «Нэшвилла» из-за недомогания

Нападающий «Рейнджерс» Виталий Кравцов пропустит матч регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» из-за недомогания, пишет журналист Молли Уокер.

Форвард только недавно восстановился после травмы.

Кравцов сделал голевую передачу в матче чемпионата НХЛ с «Детройтом» (8:2). Россиянин набрал первое очко в сезоне, всего он провел 6 игр.

Напомним, что Кравцов летом вернулся в «Рейнджерс» после того, как выступал в КХЛ.