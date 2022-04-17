4 очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Виннипег»

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Виннипег» со счетом 7:4.

В составе «Лайтнинг» 4 (2+2) очка набрал Никита Кучеров, еще по шайбе забросили Алекс Киллорн, Пьер Белльмар, Ник Пол, Стивен Стэмкос и Михаил Сергачев. У «Джетс» отличились Пол Штясны, Кайл Коннор, Джош Моррисси и Блэйк Уилер.