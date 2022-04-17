«Филадельфия» уступила «Баффало», у Проворова и Замулы по «-1»

«Филадельфия» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступила «Баффало» со счетом 3:4.

В составе «Флайерз» отличились Джоэл Фараби, Оуэн Типпетт и Трэвис Нонекны, защитники Иван Проворов и Егор Замула завершили встречу с показателем полезности «-1». У «Сэйбрз» голы на счету Кайла Окпосо, Расмуса Далина, Винса Хинострозы и Тэйга Томпсона.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Филадельфия» — 4:3 (0:2, 4:1, 0:0)

Голы: Фараби — 17 (Бринк, Яндл), 1:41 — 0:1. Типпетт — 9, 3:55 — 0:2. Окпосо — 20 (бол., Кребс, Йокихарью), 23:17 — 1:2. Далин — 11 (Скиннер, Олофссон), 28:27 — 2:2. Конекны — 14 (Кэйтс, Санхейм), 34:06 — 2:3. Хиностроза — 12 (Гиргенсонс, Фицджеральд), 35:36 — 3:3. Томпсон — 34 (бол., Миттельштадт, Далин), 37:58 — 4:3.

Вратари: Андерсон — Джонс (58:58).

Штраф: 10 — 10.

Броски: 29 (9+18+2) — 21 (7+4+10).

Наши: — - Замула (17.41/1/-1), Проворов (25.46/2/-1).

17 апреля. Баффало. KeyBank Center. 11046 зрителей.