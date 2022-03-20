«Рейнджерс» на выезде обыграли «Тампу», у Панарина результативная передача

«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли «Тампу» со счетом 2:1.

На шайбу Брейдена Пойнта гости ответили точными бросками Джейкоба Трубы и Мики Зибанежада с передачи Артемия Панарина. Вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 25 бросков, у вратаря «Рейнджерс» Игоря Шестеркина 28 сейвов.

После этого матча «Рейнджерс» с 83 очками занимают шестое место в Восточной конференции, «Тампа» с 84 очками — на третьей строчке.