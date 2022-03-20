«Филадельфия» обменяла Жиру во «Флориду»

Форвард «Филадельфии» Клод Жиру перешел во «Флориду», сообщается на официальном сайте НХЛ.

Взамен на 34-летнего канадца «Флайерз» получили нападающего Оуэна Типпета, выбор в первом раунде драфта 2024 или 2025 года и выбор в третьем раунде драфта 2023 года.

Жиру выступал в НХЛ с 2007 года только за «Филадельфию». В текущем сезоне Жиру провел 57 матчей, в которых набрал 41 (18+23) очко.