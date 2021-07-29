«Тампа» объявила о подписании контракта с Кори Перри

«Тампа» на своем официальном сайте объявила о подписании двухлетнего контракта с нападающим Кори Перри. Годовая зарплата 36-летнего канадца составит 1 миллион долларов.

We have signed forward Corey Perry to a two-year contract worth $ 1 million AAV.



?: https://t.co/kveLgrgiLh pic.twitter.com/rjYGVsazIq — Tampa Bay Lightning (@TBLightning) July 29, 2021

В минувшем сезоне Перри принял участие в 49 матчах регулярного чемпионата НХЛ за «Монреаль», в которых набрал 21 (9+12) очко. В плей-офф он сыграл в 22 встречах, отметившись в них 10 (4+6) баллами.

В финале 2020 года хоккеист, выступавший за «Даллас», уступил вместе с клубом в финальной серии «Тампе» со счетом 2-4. В 2021 году он в составе «Монреаля» также уступил «Лайтнинг» в финале плей-офф (1-4).