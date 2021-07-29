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«Тампа» объявила о подписании контракта с Кори Перри

23:05
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«Тампа» на своем официальном сайте объявила о подписании двухлетнего контракта с нападающим Кори Перри. Годовая зарплата 36-летнего канадца составит 1 миллион долларов.

В минувшем сезоне Перри принял участие в 49 матчах регулярного чемпионата НХЛ за «Монреаль», в которых набрал 21 (9+12) очко. В плей-офф он сыграл в 22 встречах, отметившись в них 10 (4+6) баллами.

В финале 2020 года хоккеист, выступавший за «Даллас», уступил вместе с клубом в финальной серии «Тампе» со счетом 2-4. В 2021 году он в составе «Монреаля» также уступил «Лайтнинг» в финале плей-офф (1-4).

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/lightning/news/tampa-bay-lightning-sign-forward-corey-perry-to-two-year-contract/c-325866072

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