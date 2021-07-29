21-летний Гоголев подписал контракт новичка с «Торонто»
22:50
Российский нападающий Павел Гоголев подписал контракт новичка с «Торонто». Соглашение рассчитано на три года, информирует официальный сайт клуба.
В минувшем сезоне 21-летний Гоголев играл за «Весби» во второй по силе лиги Швеции, где набрал 3 (2+1) очка в 12 матчах. Также он провел 13 матчей за фарм-клуб «Торонто» в АХЛ и набрал 12 (6+6) очков.
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/mapleleafs/news/maple-leafs-sign-pavel-gogolev/c-325869930
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