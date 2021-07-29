21-летний Гоголев подписал контракт новичка с «Торонто»

Российский нападающий Павел Гоголев подписал контракт новичка с «Торонто». Соглашение рассчитано на три года, информирует официальный сайт клуба.

? We've signed forward Pavel Gogolev to a three-year entry level contract. #LeafsForever — Toronto Maple Leafs (@MapleLeafs) July 29, 2021

В минувшем сезоне 21-летний Гоголев играл за «Весби» во второй по силе лиги Швеции, где набрал 3 (2+1) очка в 12 матчах. Также он провел 13 матчей за фарм-клуб «Торонто» в АХЛ и набрал 12 (6+6) очков.