Защитник Каллан Фут подписал новый контракт с «Тампой»
23:49
Защитник Каллан Фут, который находился в статусе ограниченно свободного агента, подписал новый контракт с «Тампой». Соглашение рассчитано на два года, сообщает сайт клуба.
Зарплата игрока составит 850 тысяч долларов в год.
Сын знаменитого экс-защитника «Колорадо» Адама Фута был выбран «Молниями» на драфте-2017 под общим 14-м номером. С тех пор он провел в НХЛ 35 матчей и набрал 3 (1+2) очка.
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