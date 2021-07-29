Защитник Каллан Фут подписал новый контракт с «Тампой»

Защитник Каллан Фут, который находился в статусе ограниченно свободного агента, подписал новый контракт с «Тампой». Соглашение рассчитано на два года, сообщает сайт клуба.

We have signed Cal Foote to a two-year, one-way contract worth $ 850,000 AAV.



?: https://t.co/ESmNMRpcBS pic.twitter.com/VMXV6nOCDb — Tampa Bay Lightning (@TBLightning) July 29, 2021

Зарплата игрока составит 850 тысяч долларов в год.

Сын знаменитого экс-защитника «Колорадо» Адама Фута был выбран «Молниями» на драфте-2017 под общим 14-м номером. С тех пор он провел в НХЛ 35 матчей и набрал 3 (1+2) очка.