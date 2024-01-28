Капризов забросил 19-ю шайбу в сезоне

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Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма».

Форвард отличился на седьмой минуте первого периода.

Капризов забросил 19-ю шайбу в сезоне-2023/24. В нынешнем регулярном чемпионате 26-летний россиянин набрал 45 (19+26) очков в 42 матчах.