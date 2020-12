«Тампа» может поместить Кучерова в долгосрочный резерв

Хоккейный инсайдер Эллиотт Фридман сообщает, что нападающий «Тампы-Бэй» Никита Кучеров может быть помещен в долгосрочный резерв из-за травмы.

По его данным, у 27-летнего форварда тяжелая травма, которую пока никто официально не подтвердил. Ясность в данном вопросе должна наступить на этой неделе.

Клуб может поместить игрока в долгосрочный резерв из-за травмы, если хоккеист пропускает 10 матчей сезона кряду, либо 24 дня.

Регулярный сезон стартует 13 января 2021 года, при этом команды проведут по 56 матчей вместо 82.

TB's cap issues may be solved by LTIR. There is word Nikita Kucherov is battling an injury that may keep him out awhile. No comment from team/agent, so details are sketchy -- but clarity expected this week. If unable to play (unfortunately), it will clear room for the Lightning.