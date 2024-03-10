«Тампа» — «Филадельфия»: видеообзор матча

«Тампа-Бэй» дома разгромила «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:0.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

У «Лайтнинг» сделал дубль Виктор Хедман, по одному голу у Энтони Даклера, Брейдена Пойнта, Ника Пола, Брэндона Хагеля и Конора Шири. Российский вратарь хозяев Андрей Василевский отразил все 25 бросков.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте