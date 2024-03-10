«Рейнджерс» — «Сент-Луис»: видеообзор матча

«Рейнджерс» дома обыграли «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

У хозяев забили Винс Трочек, Джимми Веси, Крис Крайдер и Каапо Какко. Российский форвард ньюйоркцев Артемий Панарин сделал две результативные передачи. Российский голкипер «рейнджеров» Игорь Шестеркин отразил все 26 бросков и во второй раз в сезоне-2023/24 отыграл на ноль.

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