Андрей Василевский вошел в пятерку лучших российских вратарей по сухим матчам в НХЛ

Голкипер «Тампы-Бэй» Андрей Василевский вошел в топ-5 лучших российских вратарей по числу сухих матчей в НХЛ.

10 марта в игре против «Филадельфии» (7:0) Василевский отразил все 25 бросков и в 34-й раз в карьере сыграл на ноль в лиге.

Василевский сравнялся по этому показателю с Ильей Брызгаловым и делит с ним пятое место по числу сухих матчей в НХЛ среди россиян.

Рекорд по матчам на ноль среди российских голкиперов в НХЛ принадлежит Евгению Набокову (59), второе место занимает Николай Хабибулин (46). Лучшим из действующих вратарей является Сергей Бобровский, который идет на третьей строчке (42). На четвертом месте — еще один действующий голкипер Семен Варламов (40).