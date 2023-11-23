Гол с передачи Наместникова принес «Виннипегу» победу над «Тампой»

«Виннипег» обыграл «Тампу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ. «Джетс» одержали четвертую победу подряд.

Россиские нападающий Никита Кучеров и Владислав Наместников отметились голевыми передачами.

«Виннипег» с 24 очками занимает 5-е место в Западной конференции. «Тампа2 идет на 4-й строчке в Восточной конференции — 23 очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Виннипег» — 2:3 ОТ (1:2, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Моррисси — 3 (Демело, Элерс), 5:29 — 0:1. Шайфли — 7 (бол., Моррисси, Коннор), 13:06 — 0:2. Стэмкос — 8 (бол., Кучеров, Хедман), 18:06 — 1:2. Пойнт — 8 (Хагель), 26:13 — 2:2. Лаури — 3 (Пионк, Наместников), 61:39 — 2:3.

Вратари: Йоханссон — Хеллибак.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 31 (16+10+4+1) — 32 (10+11+8+3).

Наши: Кучеров (21.00/4/+1), Сергачев (24.00/1/0) — Наместников (16.17/0/+2).

23 ноября. Тампа. Amalie Arena. 19 092 зрителя.