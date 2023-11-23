«Каролина» победила «Эдмонтон». Кочетков сделал 13 сэйвов

«Каролин» переиграла «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3. «Ойлерз» потерпели третьей поражение подряд.

Российский голкипер Петр Кочетков сыграл 20 минут и отразил 13 из 15 бросков по своим воротам. Дмитрий Орлов и Андрей Свечников отметились голевыми передачами.

«Каролина» набрала 22 очка и занимает 7-е место в Восточной конференции. «Эдмонтон» идет на 14-й строчке в Западной конференции — 11 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Эдмонтон» — 6:3 (4:1, 1:1, 1:1)

Голы: Фаст — 2 (Мартинук, Чатфилд), 9:17 — 1:0. Друри — 1 (Бантинг, Орлов), 9:52 — 2:0. Терявяйнен — 10 (Ахо, Джарвис), 11:23 — 3:0. Джарвис — 8 (Терявяйнен, Чатфилд), 14:48 — 4:0. Хаймэн — 9 (бол., Драйзайтль, Бушар), 17:13 — 4:1. Нечас — 6 (Свечников, Шей), 22:13 — 5:1. Экхольм — 2 (мен., Маклеод, Фогеле), 37:48 — 5:2. Хаймэн — 10 (Макдэвид, Нюджент-Хопкинс), 43:46 — 5:3. Бернс — 5 (мен., Стаал), 58:56 — 6:3.

Вратари: Раанта (Кочетков, 20:00) — Скиннер (Пикар, 14:48)

Штраф: 8 — 10.

Броски: 27 (12+7+8) — 23 (8+4+11).

Наши: Орлов (15.06/5/+2), Свечников (18.08/2/+1) — -.

23 ноября. Роли. PNC Arena. 18805 зрителей