«Вашингтон» обыграл «Баффало». Алексеев забросил одну шайбу
«Вашингтон» в овертайме обыграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ. «Кэпиталз» одержали пятую победу подряд.
Российский нападающий Александр Алексеев отметился одной заброшенной шайбой.
«Вашингтон» с 22 очками занимает 5-е место в Восточной конференции. «Баффало» идет на 12-й строчке — 18 очков.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Баффало» — 4:3 ОТ (1:2, 1:1, 1:0, 1:0)Голы: Пете
рка — 8 (Джост, Олофссон), 10:09 — 0:1. Бенсон — 1 (Олофссон), 16:04 — 0:2. Алексеев — 1 (Дауд, ван Римсдайк), 17:01 — 1:2. Оши — 1 (Макмайкл), 27:50 — 2:2. Козенс — 4 (бол., Далин, Миттельштадт), 36:18 — 2:3. Уилсон — 4 (Строум, Карлсон), 58:45 — 3:3. Строум — 8 (Карлсон), 64:52 — 4:3.
Вратари: Кемпер — Леви.
Штраф: 11 — 9.
Броски: 30 (10+12+5+3) — 27 (10+11+4+2).
Наши: Алексеев (10.55/2/+1), Овечкин (20.19/4/0) — -.
23 ноября. Вашингтон. Capital One Arena. 18573 зрителя
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|16
|12
|4
|25
|2
|Филадельфия
|18
|10
|8
|21
|3
|Вашингтон
|15
|9
|6
|20
|4
|Каролина
|17
|10
|7
|20
|5
|Питтсбург
|17
|9
|8
|18
|6
|Нью-Джерси
|17
|8
|9
|17
|7
|Айлендерс
|17
|6
|11
|17
|8
|Коламбус
|20
|5
|15
|14
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|17
|13
|4
|29
|2
|Флорида
|18
|12
|6
|25
|3
|Торонто
|17
|10
|7
|22
|4
|Тампа-Бэй
|19
|9
|10
|22
|5
|Детройт
|18
|9
|9
|21
|6
|Баффало
|18
|8
|10
|17
|7
|Оттава
|15
|8
|7
|16
|8
|Монреаль
|18
|7
|11
|16
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|17
|12
|5
|25
|2
|Колорадо
|17
|11
|6
|22
|3
|Виннипег
|17
|10
|7
|22
|4
|Сент-Луис
|17
|9
|8
|19
|5
|Аризона
|18
|8
|10
|18
|6
|Нэшвилл
|17
|7
|10
|14
|7
|Миннесота
|17
|5
|12
|14
|8
|Чикаго
|17
|5
|12
|10
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|19
|13
|6
|28
|2
|Ванкувер
|19
|13
|6
|27
|3
|Лос-Анджелес
|17
|11
|6
|25
|4
|Сиэтл
|20
|7
|13
|19
|5
|Анахайм
|18
|9
|9
|18
|6
|Калгари
|18
|7
|11
|17
|7
|Эдмонтон
|17
|5
|12
|11
|8
|Сан-Хосе
|18
|3
|15
|7
|23.11
|03:00
|
Тампа-Бэй – Виннипег
|2 : 3 ОТ
|23.11
|03:00
|
Флорида – Бостон
|- : -
|23.11
|03:00
|
Питтсбург – Рейнджерс
|0 : 1
|23.11
|03:00
|
Детройт – Нью-Джерси
|4 : 0
|23.11
|03:00
|
Вашингтон – Баффало
|4 : 3 ОТ
|23.11
|03:00
|
Каролина – Эдмонтон
|6 : 3
|23.11
|03:00
|
Коламбус – Чикаго
|7 : 3
|23.11
|03:30
|
Айлендерс – Филадельфия
|- : -
|23.11
|05:00
|
Аризона – Сент-Луис
|- : -
|23.11
|05:00
|
Нэшвилл – Калгари
|- : -
|23.11
|05:30
|
Даллас – Вегас
|- : -
|23.11
|06:00
|
Сиэтл – Сан-Хосе
|- : -
|23.11
|06:00
|
Колорадо – Ванкувер
|- : -
|23.11
|06:00
|
Анахайм – Монреаль
|- : -
|И
|О
|
|
Куинн Хьюз
Ванкувер
|19
|30
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|17
|29
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|19
|29
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|17
|14
|
|
Кайл Коннор
Виннипег Джетс
|17
|14
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|19
|13
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Алекс Лион
Детройт
|2
|1.53
|
|
Алекс Неделькович
Питтсбург
|3
|2