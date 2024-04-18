«Тампа» переиграла «Торонто». Кучеров набрал 2 очка

«Тампа» переиграла «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:4. «Мэйпл Лифс» потерпели четвертое поражение подряд. Это была последняя игра в этой регулярке для обеих команд.

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров забросил одну шайбу и сделал голевую передачу. Он является лучшим бомбардиром регулярки, набрав 144 (44+100) очка.

«Торонто» финишировал на 5-й строчке в Восточной конференции — 102 очка, а «Тампа» — на 6-й (98 очков).