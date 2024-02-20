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Сегодня, 05:45

«Тампа» проиграла «Оттаве». Тарасенко забросил шайбу

Евгений Козинов
Корреспондент
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20 февраля. «Тампа-Бэй» — «Оттава» — 2:4.
Фото USA Today Sports

«Оттава» на выезде переиграла «Тампу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2. Для «Лайтнинг» это поражение стало вторым подряд.

Российский нападающий «Сенаторз» Владимир Тарасенко забросил одну шайбу, а его одноклубник и соотечественник Артем Зуб сделал две голевые передачи.

Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 24 из 28 бросков по своим воротам.

«Оттава» набрала 48 очков и занимает 15-е место в Восточной конференции. «Тампа» идет на 7-й строчке — 65 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Оттава» — 2:4 (0:2, 1:1, 1:1)

Голы: Штюцле — 13 (Сандерсон, Зуб), 10:45 — 0:1. Джозеф — 9 (Жиру, Штюцле), 13:35 — 0:2. Джозеф — 10 (Зуб), 35:49 — 0:3. Чаффи — 2, 36:55 — 1:3. Тарасенко — 15 (Ткачак, Пинто), 44:01 — 1:4. Пойнт — 28 (Хагель), 44:36 — 2:4.

Вратари: Василевский — Форсберг.

Штраф: 9 — 7.

Броски: 25 (7+8+10) — 28 (11+9+8).

Наши: Кучеров (22.05/0/-2) — Зуб (21.01/2/+2), Тарасенко (17.25/5/+1).

20 февраля. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Артем Зуб
Владимир Тарасенко (хоккей)
Хоккей
НХЛ
ХК Оттава Сенаторз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 55 36 19 75
2 Каролина 55 33 22 71
3 Филадельфия 56 29 27 65
4 Нью-Джерси 54 28 26 60
5 Айлендерс 54 22 32 58
6 Вашингтон 53 24 29 56
7 Питтсбург 52 24 28 55
8 Коламбус 53 17 36 44
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 56 33 23 77
2 Флорида 55 36 19 76
3 Торонто 54 30 24 68
4 Тампа-Бэй 57 30 27 65
5 Детройт 55 29 26 64
6 Баффало 55 24 31 52
7 Монреаль 55 22 33 52
8 Оттава 52 23 29 48
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 56 34 22 76
2 Колорадо 56 34 22 72
3 Виннипег 53 33 20 71
4 Сент-Луис 55 29 26 60
5 Нэшвилл 55 28 27 58
6 Миннесота 55 26 29 58
7 Аризона 55 23 32 50
8 Чикаго 56 15 41 33
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 57 37 20 80
2 Вегас 55 32 23 70
3 Эдмонтон 52 33 19 67
4 Лос-Анджелес 53 27 26 64
5 Сиэтл 55 23 32 57
6 Калгари 56 26 30 57
7 Анахайм 55 20 35 42
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Сан-Хосе – Вегас
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20.02 00:00
Калгари – Виннипег
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20.02 00:00
Аризона – Эдмонтон
 3 : 6
20.02 03:00
Тампа-Бэй – Оттава
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И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 56 94
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 56 91
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 50 83
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 53 49
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 55 39
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 56 36
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Энтони Столарз

Энтони Столарз

Флорида

 17 1.97
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