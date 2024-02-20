«Каролина» — «Чикаго»: видеообзор матча НХЛ

«Каролина» на своем льду переиграла «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

У «Харрикейнз» шайбы забросили Майкл Бантинг, Мартин Нечас, Еспери Котканиеми, Себастьян Ахо, Брент Бернс и Джордан Мартинук. У «Блэкхокс» отличились Ник Фолиньо, Коннор Бедард и Тайлер Джонсон.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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