Дубль Кучерова помог «Тампе» обыграть «Нэшвилл» в стартовом матче сезона НХЛ

«Тампа» выиграла у «Нэшвилла» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3. Эта встреча стала первой в сезоне-2023/24.

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров на 11-й минуте открыл счет, а в концовке оформил дубль, забросив шайбу в пустые ворота. На счету российского защитника Михаила Сергачева одна голевая передача.

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский пропустил встречу из-за травмы.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Нэшвилл» — 5:3 (1:0, 0:1, 4:2)

Голы: Кучеров — 1 (Хедман, Пойнт), 9:48 — 1:0. О`Райлли — 1 (Форсберг, Макдона), 36:15 — 1:1. Пярссинен — 1 (Форсберг, О`Райлли), 40:11 — 1:2. Пол — 1 (бол., Пойнт, Стэмкос), 42:25 — 2:2. Хагель — 1 (буллит), 43:07 — 3:2. Новак — 1 (бол., Томасино, Нюквист), 48:48 — 3:3. Пол — 2 (бол., Сергачев, Пойнт), 50:52 — 4:3. Кучеров — 2 (п.в., Пол, Сергачев), 59:58 — 5:3.

Вратари: Йоханссон — Сарос (57:35 — 59:58).

Штраф: 8 — 10.

Броски: 34 (12+5+17) — 31 (2+13+16).

Наши: Кучеров (21.19/5/+1), Сергачев (23.00/2/+1) — Тренин (13.54/1/0).

11 октября. Тампа. Amalie Arena.