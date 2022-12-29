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Сегодня, 05:51

«Тампа» обыграла «Монреаль». Василевский отразил 25 бросков

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Тампа» выиграла у «Монреаля» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. «Канадиенс» потерпели третье поражение подряд.

Российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 25 из 26 бросков по своим воротам. Его признали второй звездой встречи.

Российский нападающий Никита Кучеров отметился одной голевой передачей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Монреаль» — 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)

Голы: Киллорн — 10 (Хедман), 1:55 — 1:0. Пойнт — 18 (бол., Кучеров, Сергачев), 14:09 — 2:0. Пойнт — 19, 36:00 — 3:0. Хагель — 13 (Богосян, Хедман), 48:31 — 4:0. Гуле — 2 (Эдмундсон, Дворак), 57:21 — 4:1.

Вратари: Василевский — Аллен.

Штраф: 17 — 9.

Броски: 38 (13+13+12) — 26 (10+9+7).

Наши: Кучеров (17.22/1/+1), Наместников (12.09/1/0), Сергачев (23.14/3/0) — -.

29 декабря. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.

Андрей Василевский (хоккей)
Хоккей
НХЛ
ХК Монреаль Канадиенс
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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НХЛ, 29 декабря: «Тампа-Бэй» сыграет с «Монреалем», «Питтсбург» против «Детройта»
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