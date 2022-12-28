Хорват, Кемпер и Хинтц признаны звездами дня в НХЛ
Определились звезды очередного игрового дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Первой звездой стал капитан «Ванкувера» Бо Хорват. Он забросил две шайбы и сделал две результативные передачи в игре против «Сан-Хосе» (6:2).
Второй звездой признан вратарь «Вашингтона» Дарси Кемпер, который в матче с «Рейнджерс» (4:0) оформивший свой третий шатаут в сезоне. Всего на его счету 32 сэйва в этой встрече.
Третья звезда — нападающий «Далласа» Роопе Хинтц, оформивший дубль в ворота «Нэшвилла» (3:2).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|35
|23
|12
|52
|2
|Нью-Джерси
|34
|22
|12
|46
|3
|Вашингтон
|37
|20
|17
|44
|4
|Питтсбург
|34
|19
|15
|43
|5
|Рейнджерс
|36
|19
|17
|43
|6
|Айлендерс
|36
|20
|16
|42
|7
|Филадельфия
|35
|11
|24
|29
|8
|Коламбус
|33
|10
|23
|22
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|34
|27
|7
|57
|2
|Торонто
|35
|22
|13
|50
|3
|Тампа-Бэй
|32
|20
|12
|41
|4
|Детройт
|32
|14
|18
|35
|5
|Баффало
|32
|16
|16
|34
|6
|Флорида
|35
|15
|20
|34
|7
|Оттава
|34
|15
|19
|33
|8
|Монреаль
|34
|15
|19
|33
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|36
|21
|15
|48
|2
|Виннипег
|35
|21
|14
|43
|3
|Миннесота
|34
|20
|14
|42
|4
|Колорадо
|33
|19
|14
|40
|5
|Сент-Луис
|35
|16
|19
|35
|6
|Нэшвилл
|33
|14
|19
|33
|7
|Аризона
|33
|12
|21
|29
|8
|Чикаго
|33
|8
|25
|20
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|37
|24
|13
|49
|2
|Лос-Анджелес
|38
|20
|18
|46
|3
|Сиэтл
|32
|18
|14
|40
|4
|Эдмонтон
|36
|19
|17
|40
|5
|Калгари
|36
|16
|20
|39
|6
|Ванкувер
|34
|16
|18
|35
|7
|Сан-Хосе
|36
|11
|25
|28
|8
|Анахайм
|35
|9
|26
|22
Результаты / календарь
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29.12
30.12
31.12
1.01
2.01
|28.12
|03:00
|
Каролина – Чикаго
|3 : 0
|28.12
|03:00
|
Коламбус – Баффало
|- : -
|28.12
|03:00
|
Оттава – Бостон
|3 : 2 Б
|28.12
|03:00
|
Рейнджерс – Вашингтон
|0 : 4
|28.12
|03:30
|
Айлендерс – Питтсбург
|5 : 1
|28.12
|04:00
|
Виннипег – Миннесота
|1 : 4
|28.12
|04:00
|
Нэшвилл – Даллас
|2 : 3
|28.12
|04:00
|
Сент-Луис – Торонто
|4 : 5 ОТ
|28.12
|05:00
|
Аризона – Колорадо
|6 : 3
|28.12
|05:00
|
Калгари – Эдмонтон
|1 : 2
|28.12
|06:00
|
Ванкувер – Сан-Хосе
|6 : 2
|28.12
|06:30
|
Лос-Анджелес – Вегас
|4 : 2
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|36
|67
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|36
|57
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|36
|51
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|36
|31
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|32
|26
|
|
Бо Хорват
Ванкувер
|34
|25
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|23
|1.94
|
|
Петр Кочетков
Каролина
|15
|1.94
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|14
|2.19
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