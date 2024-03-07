Российского форварда Тренина обменяли из «Нэшвилла» в «Колорадо»

Российский нападающий «Нэшвилла» Яков Тренин обменян в «Колорадо».

Как сообщает пресс-служба «Предаторз», вместо 27-летнего россиянина клуб приобрел защитника Джереми Ханзеля. Кроме этого, «Нэшвилл» получит выбор на драфте 2025 года в третьем раунде.

В «Эвеланш» в рамках обмена также перешел 20-летний защитник Грэм Сворд.

Тренин выступал за «горчичных котов» с 2019 года. В текущем сезоне форвард провел 60 матчей в НХЛ, в которых отметился 10 голами и 4 результативными передачами.