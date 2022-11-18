«Тампа» обыграла «Калгари». Сергачев и Кучеров набрали по 2 очка, Василевский сделал 39 сэйвов

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«Тампа-Бэй» переиграла «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. «Лайтнинг» одержали третью победу подряд.

Российскй вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 39 из 40 бросков по своим воротам. Защитник Михаил Сергачев отметился двумя голевыми передачами, а нападающий Никита Кучеров оформил дубль.

«Тампа» занимает 6-е место в Восточной конференции. «Калгари» располагается на 10-й строчке в Западной конференции.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Калгари» — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Голы: Стэмкос — 9 (Сергачев), 8:03 — 1:0. Кучеров — 8 (бол., Стэмкос, Сергачев), 38:16 — 2:0. Линдхольм — 7 (бол., Юбердо, Тоффоли), 44:53 — 2:1. Майерс — 1, 45:03 — 3:1. Кучеров — 9 (п.в., Хагель, Коул), 59:46 — 4:1.

Вратари: Василевский — Маркстрем (59:34 — 59:46).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 24 (11+6+7) — 40 (12+16+12).

Наши: Кучеров (16.56/5/+1), Наместников (11.24/3/+1), Сергачев (24.55/1/+1) — Задоров (20.11/5/0).

18 ноября. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.