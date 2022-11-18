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Сегодня, 06:09

«Тампа» обыграла «Калгари». Сергачев и Кучеров набрали по 2 очка, Василевский сделал 39 сэйвов

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Тампа-Бэй» переиграла «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. «Лайтнинг» одержали третью победу подряд.

Российскй вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 39 из 40 бросков по своим воротам. Защитник Михаил Сергачев отметился двумя голевыми передачами, а нападающий Никита Кучеров оформил дубль.

«Тампа» занимает 6-е место в Восточной конференции. «Калгари» располагается на 10-й строчке в Западной конференции.

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«Тампа-Бэй» — «Калгари» — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Голы: Стэмкос — 9 (Сергачев), 8:03 — 1:0. Кучеров — 8 (бол., Стэмкос, Сергачев), 38:16 — 2:0. Линдхольм — 7 (бол., Юбердо, Тоффоли), 44:53 — 2:1. Майерс — 1, 45:03 — 3:1. Кучеров — 9 (п.в., Хагель, Коул), 59:46 — 4:1.

Вратари: Василевский — Маркстрем (59:34 — 59:46).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 24 (11+6+7) — 40 (12+16+12).

Наши: Кучеров (16.56/5/+1), Наместников (11.24/3/+1), Сергачев (24.55/1/+1) — Задоров (20.11/5/0).

18 ноября. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.

Андрей Василевский (хоккей)
Михаил Сергачев
Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Калгари Флэймз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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«Каролина» дома проиграла «Колорадо»

НХЛ: «Миннесота» — «Питтсбург», «Сент-Луис» — «Вашингтон» и другие матчи 18 ноября
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1 Нью-Джерси 17 14 3 28
2 Айлендерс 17 11 6 22
3 Каролина 17 10 7 22
4 Рейнджерс 17 8 9 19
5 Филадельфия 17 7 10 17
6 Вашингтон 18 7 11 16
7 Питтсбург 16 6 10 15
8 Коламбус 16 6 10 13
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 17 15 2 30
2 Торонто 18 9 9 22
3 Тампа-Бэй 17 10 7 21
4 Флорида 17 9 8 19
5 Детройт 16 7 9 18
6 Монреаль 17 8 9 17
7 Баффало 17 7 10 14
8 Оттава 16 6 10 13
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 17 10 7 22
2 Виннипег 14 9 5 19
3 Колорадо 15 9 6 19
4 Миннесота 16 7 9 16
5 Нэшвилл 16 7 9 15
6 Чикаго 16 6 10 15
7 Сент-Луис 15 7 8 14
8 Аризона 15 6 9 13
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 17 13 4 26
2 Лос-Анджелес 19 11 8 23
3 Сиэтл 16 8 8 19
4 Эдмонтон 17 9 8 18
5 Калгари 16 7 9 16
6 Сан-Хосе 18 6 12 15
7 Ванкувер 17 5 12 13
8 Анахайм 16 5 11 11
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18.11 03:00
Бостон – Филадельфия
 4 : 1
18.11 03:00
Каролина – Колорадо
 2 : 3 ОТ
18.11 03:00
Коламбус – Монреаль
 6 : 4
18.11 03:00
Тампа-Бэй – Калгари
 4 : 1
18.11 03:00
Торонто – Нью-Джерси
 2 : 3 ОТ
18.11 03:00
Флорида – Даллас
 4 : 6
18.11 04:00
Виннипег – Анахайм
 - : -
18.11 04:00
Миннесота – Питтсбург
 - : -
18.11 04:00
Нэшвилл – Айлендерс
- : -
18.11 04:00
Сент-Луис – Вашингтон
 - : -
18.11 06:00
Вегас – Аризона
 - : -
18.11 06:00
Сиэтл – Рейнджерс
- : -
18.11 06:30
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