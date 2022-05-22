4 очка Кучерова помогли «Тампе» в третий раз победить «Флориду»

«Тампа-Бэй» в третьем матче серии второго раунда плей-офф НХЛ на своем льду победила «Флориду» со счетом 5:1.

Голы забили Кори Перри, Эрик Чернак, Стивен Стэмкос (дубль) и россиянин Никита Кучеров (в пустые ворота). На счету последнего также три голевые передачи.

В составе «Пантерз» отличился Сэм Рейнхарт.

Отметим, что Кучеров опередил Александра Овечкина в списке лучших российских бомбардиров в истории Кубка Стэнли.

Счет в серии стал 3-0. Четвертая игра пройдет 24 мая также в Тампе (начало — в 02.00 мск).

НХЛ

Плей-офф

Второй раунд

«Тампа-Бэй» — «Флорида» — 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)

Голы: Перри — 5 (Макдона, Кучеров), 13:21 — 1:0. Райнхарт — 3 (бол., Юбердо, Барков), 16:07 — 1:1. Чернак — 1 (Колтон, Палат), 22:54 — 2:1. Стэмкос — 3 (Кучеров, Хедман), 30:23 — 3:1. Кучеров — 4 (п.в., Пол), 56:06 — 4:1. Стэмкос — 4 (п.в., Кучеров), 57:51 — 5:1.

Вратари: Василевский — Бобровский.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 36 (13+13+10) — 34 (8+12+14).

Наши: Кучеров (22.31/6/+4), Сергачев (18.28/0/+2) — Мамин (12.58/6/-1).

22 мая. Тампа. Amalie Arena.