Дубль Бордело принес «Сан-Хосе» победу над «Оттавой»

Читать «СЭ» в

«Сан-Хосе» дома обыграл «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

У хозяев отличился дублем Томас Бордело, единственный гол гостей забил Тим Штюцле.

«Сан-Хосе» занимает 15-е место в таблице Западной конференции НХЛ с 39 очками в 63 матчах.

«Оттава» идет на 15-й строчке «Востока» с 54 очками в 61 игре.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Оттава» — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Голы: Бордело — 3 (бол., Зеттерлунд, Гранлунд), 6:24 — 1:0. Штюцле — 15 (бол., Сандерсон, Ткачак), 29:18 — 1:1. Бордело — 4 (бол., Гранлунд, Эклунд), 34:37 — 2:1.

Вратари: Хрона — Корписало (57:13).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 21 (10+7+4) — 32 (9+10+13).

Наши: Барабанов (18.03/2/0), Костин (6.41/0/0) — Зуб (24.53/1/0).

10 марта. Сан-Хосе. SAP Center. 17008 зрителей.