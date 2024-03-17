Сколько голов надо забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки? Расклады после 841-го гола Александра

Овечкину надо забить еще 53 гола, чтобы обойти Гретцки

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забросил одну шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера».

Для 38-летнего россиянина этот гол стал 841-м в североамериканской лиге за карьеру. По этому показателю он занимает второе место среди всех игроков НХЛ в истории. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы за карьеру.

Таким образом, для того чтобы выйти на первое место среди лучших снайперов в истории НХЛ, Овечкину надо забросить еще 53 шайбы.

Список лучших снайперов в истории НХЛ

1. Уэйн Гретцки (Канада) — 894 гола (1487 матчей)

2. Александр Овечкин (Россия) — 841 (1410)

3. Горди Хоу (Канада) — 801 (1767)

4. Яромир Ягр (Чехия) — 766 (1733)

5. Бретт Халл (США) — 741 (1269)

6. Марсель Дионн (Канада) — 731 (1348)

7. Фил Эспозито (Канада) — 717 (1282)

8. Майк Гартнер (Канада) — 708 (1432)

9. Марк Мессье (Канада) — 694 (1756)

10. Стив Айзерман (Канада) — 692 (1514)