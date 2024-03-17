Сколько голов надо забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки? Расклады после 841-го гола Александра

Овечкину надо забить еще 54 гола, чтобы обойти Гретцки

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забросил одну шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера».

Для 38-летнего россиянина этот гол стал 841-м в североамериканской лиге за карьеру. По этому показателю он занимает второе место среди всех игроков НХЛ в истории. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы за карьеру.

Таким образом, для того чтобы выйти на первое место среди лучших снайперов в истории НХЛ, Овечкину надо забросить еще 53 шайбы.