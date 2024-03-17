«Торонто» — «Каролина»: видеообзор матча НХЛ

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«Каролина» на выезде победила «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 Б.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Каролина» занимает четвертое место в таблице Восточной конференции НХЛ с 88 очками в 67 матчах.

«Торонто» идет на пятой строчке с 85 очками в 66 играх.