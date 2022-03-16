Таблица лучших снайперов НХЛ: Овечкин сократил отставание от Мэттьюса до 8 шайб

Овечкин сократил отставание от Мэттьюса в списке лучших снайперов сезона НХЛ до 8 голов

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (4:3 Б).

На счету россиянина 37 шайб в сезоне, он занимает пятое место в списке лучших снайперов сезона-2021/22. Овечкин сократил отставание от лидирующего в гонке снайперов форварда «Торонто» Остона Мэттьюса (45) до 8 голов.

Нападающий «Рейнджерс» Крис Крайдер догнал Леона Драйзайтля из «Эдмонтона», теперь у обоих хоккеистов по 39 шайб, они делят второе место в списке снайперов. На четвертом месте идет Кайл Коннор из «Виннипега» с 38 голами.

Список лучших снайперов НХЛ сезона-2021/22:

1. Остон Мэттьюс («Торонто») — 45 шайб в 56 матчах

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 39 шайб в 59 матчах

3. Крис Крайдер («Рейнджерс») — 39 шайб в 60 матчах

4. Кайл Коннор («Виннипег») — 38 шайб в 61 матче

5. Александр Овечкин («Вашингтон») — 37 шайб в 59 матчах