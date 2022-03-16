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Сегодня, 06:48

«Эдмонтон» продлил серию поражений «Детройта» до 6 матчей подряд

«Эдмонтон» продлил серию поражений «Детройта» до 6 матчей подряд
Иван Торопцев
Корреспондент
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«Эдмонтон» обыграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:5.

«Ойлерз» одержали третью победу подряд и продлили серию поражений «Ред Уингз» до 6 матчей кряду.

«Эдмонтон» занимает седьмое место в таблице Западной конференции с 70 очками в 60 матчах. «Детройт» занимает 11-ю строчку на Востоке с 55 очками в 60 играх.

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«Эдмонтон» — «Детройт» — 7:5 (4:1, 0:1, 3:3)

Голы: Шор — 4 (Райан, Броберг), 1:59 — 1:0. Макдэвид — 33 (Кит), 3:11 — 2:0. Хаймэн — 20 (Драйзайтль, Нерс), 4:35 — 3:0. Стаал — 2 (Зайдер, Хирозе), 8:46 — 3:1. Ямамото — 14 (бол., Макдэвид, Бэрри), 18:37 — 4:1. Ганье — 7, 38:06 — 4:2. Задина — 8 (бол., Хирозе, Ледди), 42:18 — 4:3. Стаал — 3 (Ганье, Эрне), 42:52 — 4:4. Кейн — 9 (Ямамото, Бушар), 44:15 — 5:4. Раймонд — 19 (Ларкин), 46:32 — 5:5. Фогеле — 8 (Арчибальд, Кит), 54:35 — 6:5. Кейн — 10 (п.в., Драйзайтль, Сиси), 58:51 — 7:5.

Вратари: Коскинен — Грайсс (Неделькович, 4:35, 57:56 — 58:51, 59:32).

Штраф: 4 — 8.

Броски: 32 (17+5+10) — 35 (12+8+15).

Наши: — - Наместников (17.01/2/0).

16 марта. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».

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ХК Детройт Ред Уингз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 59 41 18 87
2 Рейнджерс 60 38 22 81
3 Питтсбург 61 36 25 81
4 Вашингтон 61 33 28 76
5 Коламбус 60 30 30 63
6 Айлендерс 57 24 33 57
7 Нью-Джерси 59 22 37 49
8 Филадельфия 59 18 41 47
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 59 40 19 86
2 Тампа-Бэй 59 38 21 82
3 Торонто 60 38 22 81
4 Бостон 60 37 23 79
5 Детройт 60 24 36 55
6 Баффало 60 20 40 48
7 Оттава 59 21 38 47
8 Монреаль 60 16 44 40
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 60 42 18 89
2 Сент-Луис 59 34 25 76
3 Нэшвилл 60 35 25 74
4 Миннесота 58 34 24 72
5 Даллас 58 32 26 67
6 Виннипег 61 28 33 66
7 Чикаго 61 22 39 53
8 Аризона 60 20 40 44
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 59 36 23 79
2 Лос-Анджелес 61 33 28 74
3 Эдмонтон 60 33 27 70
4 Вегас 62 32 30 68
5 Ванкувер 60 29 31 65
6 Анахайм 63 27 36 65
7 Сан-Хосе 58 26 32 59
8 Сиэтл 61 18 43 42
Результаты / календарь
6.03
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20.03
21.03
16.03 02:00
Вашингтон – Айлендерс
4 : 3 Б
16.03 02:00
Монреаль – Аризона
 3 : 6
16.03 02:00
Рейнджерс – Анахайм
 4 : 3 ОТ
16.03 02:00
Торонто – Даллас
 4 : 0
16.03 03:00
Виннипег – Вегас
 7 : 3
16.03 03:00
Нэшвилл – Питтсбург
 4 : 1
16.03 03:30
Чикаго – Бостон
 1 : 2 ОТ
16.03 04:00
Эдмонтон – Детройт
 7 : 5
16.03 05:00
Ванкувер – Нью-Джерси
 - : -
16.03 05:30
Лос-Анджелес – Колорадо
 - : -
16.03 05:30
Сан-Хосе – Флорида
 - : -
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 58 83
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 59 83
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 59 81
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 56 45
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 60 39
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 59 39
И КН
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 46 2.04
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 28 2.06
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

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