«Эдмонтон» продлил серию поражений «Детройта» до 6 матчей подряд
«Эдмонтон» обыграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:5.
«Ойлерз» одержали третью победу подряд и продлили серию поражений «Ред Уингз» до 6 матчей кряду.
«Эдмонтон» занимает седьмое место в таблице Западной конференции с 70 очками в 60 матчах. «Детройт» занимает 11-ю строчку на Востоке с 55 очками в 60 играх.
Хоккей
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Эдмонтон» — «Детройт» — 7:5 (4:1, 0:1, 3:3)
Голы: Шор — 4 (Райан, Броберг), 1:59 — 1:0. Макдэвид — 33 (Кит), 3:11 — 2:0. Хаймэн — 20 (Драйзайтль, Нерс), 4:35 — 3:0. Стаал — 2 (Зайдер, Хирозе), 8:46 — 3:1. Ямамото — 14 (бол., Макдэвид, Бэрри), 18:37 — 4:1. Ганье — 7, 38:06 — 4:2. Задина — 8 (бол., Хирозе, Ледди), 42:18 — 4:3. Стаал — 3 (Ганье, Эрне), 42:52 — 4:4. Кейн — 9 (Ямамото, Бушар), 44:15 — 5:4. Раймонд — 19 (Ларкин), 46:32 — 5:5. Фогеле — 8 (Арчибальд, Кит), 54:35 — 6:5. Кейн — 10 (п.в., Драйзайтль, Сиси), 58:51 — 7:5.
Вратари: Коскинен — Грайсс (Неделькович, 4:35, 57:56 — 58:51, 59:32).
Штраф: 4 — 8.
Броски: 32 (17+5+10) — 35 (12+8+15).
Наши: — - Наместников (17.01/2/0).
16 марта. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|59
|41
|18
|87
|2
|Рейнджерс
|60
|38
|22
|81
|3
|Питтсбург
|61
|36
|25
|81
|4
|Вашингтон
|61
|33
|28
|76
|5
|Коламбус
|60
|30
|30
|63
|6
|Айлендерс
|57
|24
|33
|57
|7
|Нью-Джерси
|59
|22
|37
|49
|8
|Филадельфия
|59
|18
|41
|47
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|59
|40
|19
|86
|2
|Тампа-Бэй
|59
|38
|21
|82
|3
|Торонто
|60
|38
|22
|81
|4
|Бостон
|60
|37
|23
|79
|5
|Детройт
|60
|24
|36
|55
|6
|Баффало
|60
|20
|40
|48
|7
|Оттава
|59
|21
|38
|47
|8
|Монреаль
|60
|16
|44
|40
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|60
|42
|18
|89
|2
|Сент-Луис
|59
|34
|25
|76
|3
|Нэшвилл
|60
|35
|25
|74
|4
|Миннесота
|58
|34
|24
|72
|5
|Даллас
|58
|32
|26
|67
|6
|Виннипег
|61
|28
|33
|66
|7
|Чикаго
|61
|22
|39
|53
|8
|Аризона
|60
|20
|40
|44
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|59
|36
|23
|79
|2
|Лос-Анджелес
|61
|33
|28
|74
|3
|Эдмонтон
|60
|33
|27
|70
|4
|Вегас
|62
|32
|30
|68
|5
|Ванкувер
|60
|29
|31
|65
|6
|Анахайм
|63
|27
|36
|65
|7
|Сан-Хосе
|58
|26
|32
|59
|8
|Сиэтл
|61
|18
|43
|42
|16.03
|02:00
|
Вашингтон – Айлендерс
|4 : 3 Б
|16.03
|02:00
|
Монреаль – Аризона
|3 : 6
|16.03
|02:00
|
Рейнджерс – Анахайм
|4 : 3 ОТ
|16.03
|02:00
|
Торонто – Даллас
|4 : 0
|16.03
|03:00
|
Виннипег – Вегас
|7 : 3
|16.03
|03:00
|
Нэшвилл – Питтсбург
|4 : 1
|16.03
|03:30
|
Чикаго – Бостон
|1 : 2 ОТ
|16.03
|04:00
|
Эдмонтон – Детройт
|7 : 5
|16.03
|05:00
|
Ванкувер – Нью-Джерси
|- : -
|16.03
|05:30
|
Лос-Анджелес – Колорадо
|- : -
|16.03
|05:30
|
Сан-Хосе – Флорида
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|58
|83
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|59
|83
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|59
|81
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|56
|45
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|60
|39
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|59
|39
|И
|КН
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|46
|2.04
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|28
|2.06
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|39
|2.07