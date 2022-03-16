«Эдмонтон» продлил серию поражений «Детройта» до 6 матчей подряд

«Эдмонтон» обыграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:5.

«Ойлерз» одержали третью победу подряд и продлили серию поражений «Ред Уингз» до 6 матчей кряду.

«Эдмонтон» занимает седьмое место в таблице Западной конференции с 70 очками в 60 матчах. «Детройт» занимает 11-ю строчку на Востоке с 55 очками в 60 играх.

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«Эдмонтон» — «Детройт» — 7:5 (4:1, 0:1, 3:3)

Голы: Шор — 4 (Райан, Броберг), 1:59 — 1:0. Макдэвид — 33 (Кит), 3:11 — 2:0. Хаймэн — 20 (Драйзайтль, Нерс), 4:35 — 3:0. Стаал — 2 (Зайдер, Хирозе), 8:46 — 3:1. Ямамото — 14 (бол., Макдэвид, Бэрри), 18:37 — 4:1. Ганье — 7, 38:06 — 4:2. Задина — 8 (бол., Хирозе, Ледди), 42:18 — 4:3. Стаал — 3 (Ганье, Эрне), 42:52 — 4:4. Кейн — 9 (Ямамото, Бушар), 44:15 — 5:4. Раймонд — 19 (Ларкин), 46:32 — 5:5. Фогеле — 8 (Арчибальд, Кит), 54:35 — 6:5. Кейн — 10 (п.в., Драйзайтль, Сиси), 58:51 — 7:5.

Вратари: Коскинен — Грайсс (Неделькович, 4:35, 57:56 — 58:51, 59:32).

Штраф: 4 — 8.

Броски: 32 (17+5+10) — 35 (12+8+15).

Наши: — - Наместников (17.01/2/0).

16 марта. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».