Таблица лучших снайперов НХЛ: Овечкин сократил отставание от Крайдера до 4 шайб

Овечкин сократил отставание от Крайдера до 4 шайб в таблице лучших снайперов сезона в НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы» (4:3).

Теперь на счету форварда 43 шайбы в сезоне-2021/22. Овечкин занимает четвертое место в таблице лучших снайперов сезона, он сократил отставание от идущего на третьей строчке Криса Крайдера из «Рейнджерс» до 4 голов.

Лидером списка лучших снайперов сезона является нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс с 54 шайбами.

Список лучших снайперов НХЛ сезона-2021/22:

1. Остон Мэттьюс («Торонто») — 54 шайбы в 65 матчах

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 50 шайб в 70 матчах

3. Крис Крайдер («Рейнджерс») — 47 шайб в 71 матче

4. Александр Овечкин («Вашингтон») — 43 шайбы в 68 матчах

5. Кайл Коннор («Виннипег») — 41 шайба в 68 матчах

5. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 41 шайба в 70 матчах

7. Кирилл Капризов («Миннесота») — 40 шайб в 68 матчах

8. Алекс Дебринкэт («Чикаго») — 39 шайб в 70 матчах